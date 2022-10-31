Военный эксперт Кнутов: «Мобилизацию нужно будет проводить, если Украина увеличит армию до 4 млн. человек»

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2022, 17:55 Антон Николаев

Юрий Кнутов также считает, что те военные силы, которыми располагает армия РФ сейчас, достаточны для выполнения поставленных задач на Украине. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Все будет зависеть от ситуации на фронте. Если Украина попытается довести свою армию до 2 млн. чел., а вообще, как-то Арестович сказал, что они могут довести свою армию до 4 млн. чел., то, конечно, надо проводить и дальше мобилизацию. Если Украина ограничится той тотальной мобилизацией, которую проводит сейчас, а с 1 октября у них даже женщины призываются в армию, то тех сил, которые у нас есть, будет достаточно для тех задач по освобождению Донбасса и Новороссии».

Ранее Минобороны России заявило о завершении «мероприятий частичной мобилизации» и прекращении выдачи повесток.