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В Татарстане разработали беспилотники с повышенными скоростными характеристиками и дальностью полета

, 16:43

В Татарстане разработали беспилотники с повышенными скоростными характеристиками и дальностью полета
Фото: pxhere

В Татарстане разработаны беспилотные летательные аппараты с повышенными скоростными характеристиками и дальностью полета, разной грузоподъемностью, для многоразовой доставки грузов.

Заместитель руководителя Центра циркулярной экономики республиканской Академии наук Василий Шестюк сообщил, что БПЛА полностью отечественной конструкции разработала региональная Академия наук совместно с профильными организациями, в течение трех лет планируют запустить их производство, - сообщает АБН.

По информации Шестюка, имеются ввиду БПЛА «Барс» с повышенными скоростными характеристиками и дальностью полета, грузоподъемностью 15 кг, 300 кг и 1 тонна, БПЛА «Летяга» для многоразовой доставки грузов массой 3,5 кг, а также БПЛА «Кузнечик» грузоподъемностью 50 кг, 300 кг и одна тонна.

Шестюк также добавил, что в республике ведется работа по организации производства на территории Лаишевского района. Необходимо 12 гектаров только производственных площадей. Предполагается, что на предприятии будет выпускаться порядка двух тысяч средних, тяжелых беспилотников ежегодно.

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