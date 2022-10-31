Глава Крыма Сергей Аксёнов передаёт жалобы военных в прокуратуру

В адрес Сергея Аксёнова поступали жалобы от контрактников и мобилизованных граждан по поводу полученных ими некачественных бронежилетов. Сегодня на заседании Совета министров Крыма он сообщил, что все пожелания с фронта от крымчан пересылаются на рассмотрение командованию и доводятся до военной прокуратуры.
Сергей Аксёнов уточнил: обеспечение армии - «это задача Министерства обороны, мы просто оказываем поддержку». Он также отметил, что жизненно важная экипировка мобилизованным «потихоньку» довозится. Глава Крыма сообщил: «броню практически всем мы военным передали», а каски ожидаются от поставщика на этой неделе.
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