Латвия основательно подготовилась к Хэллоуину

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31 октября 2022, 15:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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То, что в Латвии любят иноземные праздники – факт! А Хэллоуин, несомненно, один из любимейших праздников многих латвийцев, особенно, латышей.

В Латвии сегодня, 31 октября, два главных события – демонтаж памятника советским воинам в Даугавпилсе и, конечно, Хэллоуин.

Я думаю, что правительство Латвии отметили этот день, как выходной – нечистый рулит, и совершилось жертвоприношение в виде советского памятника, понятно кому – рогатому…

Хэллоуин – современный праздник, который отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии.

Мне, православному человеку, совершенно не понять этой бесовщины, а вот есть латвийцы, которые с удовольствием отмечают его. Как?

Например, был организован «Парк ужасов» в небольшом городке Бауска, куда латвийцы просто ломились, видимо, ведьмы, черепа, кости, мертвые младенцы – самое то, чтобы пощекотать нервы. Понятное дело, «шабаш» происходил вечером…

Почему латвийцы так любят подобные развлечения, ведь они в основном католики, которым не свойственно поклонение такому безобразию?

По словам организаторов «Парка ужаса», оказывается, что латвийцы открыты к новым местам развлечений и семейный отдых у Латвии востребован…

Да уж, жуткая пила, вампиры, кровь с паутиной – развлекательный семейный отдых в Латвии? Меня лично поражает, что с каждым годом все больше и больше латвийцев с интересом поглядывают на этот ужас…

Какие времена – такие нравы…

C моим мнением солидарна и театральный критик Елена Фрумин-Ситникова, которая всю эту «красоту» наблюдает в Канаде… И как там в «развитом капитализме» отмечают Хэллоуин?

«Ну что, дорогие мои, приближается главный общенародный золотомиллиардный праздник — Хэллоуин.

По этому случаю по всей Канаде даже открылись специальные магазины, где мамы могут приобрести для своих малюток массу веселых и интересных предметов.

Тут тебе и мертвые младенцы, и куклы-убийцы, и окровавленные части тела, и топоры с вилами, и много ещё познавательного и поучительного.

В общем, веселуха. Которая с каждым годом разрастается вглубь и вширь.

На самом деле, тут два таких захватывающих национальных праздника. Летом это месячник (или уже трёхмесячник?) Гордости. Чем гордятся не скажу, догадайтесь сами. В этот период буквально в каждую дырку вставлен радужный флаг.

И вот сейчас Хэллоуин, праздник офигительного веселья. Детский, в основном.

Вечером 31 октября детки, наряженные скелетами, ведьмами и прочими симпатичными персонажами, пойдут вместе с родителями по улицам, будут стучаться в дома и говорить «Trick or Treat». И те, кто откроют им двери, должны будут дать им конфет.

Когда-то, когда дочка была маленькой, нам это казалось забавным. Но оно тогда и было забавным. Без вот этого натурализма, напоминающего музей средневековых пыток.

Но времена идут, всё меняется в какую-то странную сторону. Как-то перестаёт быть смешным и милым, а становится прямо-таки страшноватым, если не сказать жутким.

Впрочем, скорее всего, это просто бизнес. Люди просто делают на этом деньги. Ничего личного.

А детишки, будем надеяться, не расшатают свою нервную систему, а, наоборот, укрепят её. Будем очень-очень на это надеяться. Хотя это не точно».

Как Православная Церковь Латвии относится к такому «празднику»?

Мнение протоиерея Николая, ЛПЦ: «О чем тут говорить? Прости, Господи! Чествование нечисти…»

Вполне согласна!