Что такое автокефалия для Латвийской Православной Церкви

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

31 октября 2022, 15:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийская Православная Церковь подала письмо-прошение Патриарху Кириллу, чтобы начать процесс «самостоятельности» - иными словами, пребывать в статусе автокефальной ЛПЦ. На эту тему высказался «Русский Союз Латвии». Не просто прокомментировал ситуацию, а разобрался в сложившихся обстоятельствах.

«Сегодня Латвийская Православная Церковь в соответствии с недавно принятыми поправками к закону «О Латвийской Православной Церкви», должна внести в Регистр предприятий все необходимые изменения, провозглашающие её полностью независимой. Сложившаяся ситуация выглядит очень запутанной и не совсем понятной как независимым наблюдателям, так и самим православным верующим, поэтому мы хотим несколько её прояснить.

Уже с 1921 года Латвийская Православная Церковь имела статус самоуправляемой, то есть имела особый статус, подразумевающий практически полную её независимость в вопросах внутреннего устройства и руководства. Этот статус ЛПЦ предоставил святейший патриарх Тихон по просьбе архиепископа Рижского Иоанна (Поммера). Позднее этот статус был закреплен и в законодательстве Латвии. После восстановления независимости, в 1992 году этот статус был подтвержден правящим на тот момент патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Однако, фактически обладая всеми возможностями самостоятельной церкви, ЛПЦ не являлась автокефальной и находилась в тесной связи с Русской Православной Церковью, что, судя по всему, немало раздражало правящих Латвии.

Ситуация изменилась в сентябре этого года. 5 сентября президент страны Эгилс Левитс внес в Сейм поправки к закону «О Латвийской Православной Церкви», декларирующие её полностью независимый от РПЦ статус. 8 сентября Сейм в ускоренном порядке эти поправки принял. 10 сентября они вступили в силу, создав тем самым прецедент грубого вмешательства правительства во внутрицерковные дела. В конце сентября министр юстиции Янис Борданс отправил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу официальное письмо о принятом решении, призвав незамедлительно предоставить ЛПЦ томос об автокефалии, то есть признать Латвийскую Православную Церковь полностью независимой. 20 октября состоялся Собор ЛПЦ, участники которого проголосовали за внесение указанных в поправках к закону пунктов в Устав ЛПЦ, а также приняли решение направить в Московскую Патриархию письмо с просьбой о предоставлении статуса автокефалии. На этот момент официального ответа от РПЦ не последовало.

Здесь важно отметить, что в силу отделенности Церкви от государства, что напрямую прописано в Конституции Латвии, правительство не имеет права принимать решения, касающиеся внутренней жизни Церкви. Вопрос автокефалии сам по себе достаточно сложен и регулируется большим сводом церковного права, и имеет достаточно много исторически обусловленных разночтений. Достаточно сказать, что принять решение об автокефалии ЛПЦ сейчас может патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а в случае его отказа с такой же просьбой ЛПЦ может обратиться к Константинопольскому патриархату, что потенциально может значительно увеличить вероятность внутрицерковных противоречий и беспокойства среди верующих.

Московский патриархат пока не дал официального ответа, однако ситуацию уже прокомментировал руководитель управления Московской патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Павел, который сообщил следующее: «Изменения, внесённые 8 сентября 2022 года Сеймом Латвийской Республики в закон «О Латвийской православной церкви» об её «автокефалии» были приняты без согласования с Церковью, носят исключительно юридический характер и касаются лишь юридического статуса Церкви в Латвии, о чём и было заявлено 9 сентября 2022 года пресс-службой Латвийской православной церкви».

В сложившейся ситуации мы можем констатировать, что это популистское решение президента Эгилса Левитса не только грубо нарушает принцип невмешательства государства во внутрицерковные дела, но и не способствует сплоченности в обществе. Можно также отметить, что это решение является частью последовательной политики по разрыву любых отношений с Россией, даже тех, которые не имеют никакого отношения к идущим военным действиям.

Мы, в свою очередь, призываем всех православных верующих в стране сохранять христианское спокойствие и единство даже во времена активного давления правительства на всё русское, что ещё сохраняется в Латвии».