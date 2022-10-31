Советский памятник в Даугавпилсе снесен: власти Риги отдали приказ – не церемониться с непокорными

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31 октября 2022, 15:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В ночь на 31 октября памятник советским воинам ВОВ в Даугавпилсе был демонтирован. И дата выбрана «нечисти» - Хэллоуин.

Поздним вечером в воскресенье, 30 октября, в Даугавпилсе начался снос памятника Советскому Солдату… Тому, кто очистил мир от фашизма в ВОВ.

Власти Латвии думали, что все пройдет спокойно – нет! Город не спал! Люди оставались с Советским Солдатом до конца!

В латышских СМИ уже утром вышла информация, что демонтаж происходил спокойно – откровенная ложь! В сквере Славы (Даугавпилс) было далеко не спокойно – 37 человек задержано у памятника советским воинам. Это официальная статистика Госполиции Латвии.

По мнению правоохранительных органов, все, кого задержали были в состоянии алкогольного опьянения. Ложь!

Вот как происходил демонтаж советского памятника в Даугавпилсе – мнение общественного деятеля Татьяны Андриец:

«Последние кадры сопротивления нацистскому решению латвийских властей снести памятники воинам-освободителям в Даугавпилсе.

Неслучайно столько полиции нагнали в город, и столько автозаков после некоторой заминки местных стражей порядка. Рига дала приказ не церемониться с непокорными даугавпилчанами.

37 человек были задержаны. Троих задержали за "использование песен, прославляющих военную агрессию". Видимо, пели "Катюшу".

Стела в сквере Славы и мемориал на улице 18 Ноября варварски уничтожены этой ночью».

Да, за безобидные и такие родные песни советского периода, которые пели жители Даугавпилса – «преступление» против Латвии. Да, за эти песни, например, «Темная ночь», людей задерживали!

Вот как происходило прощание с памятником в последнюю ночь – Ирина Семенова, житель Даугавпилса:

«Без слез - невозможно! Тысячами цветы, сотнями свечи вокруг всего памятника, много людей в скорбном молчании с красными глазами от слез, проезжающие машины сигналят... Последняя ночь памятника, который ночью по потемкам, будет варварски уничтожен...

Спасибо всем, кто рядом помолчал,

Спасибо тем, кто был сердцами вместе!

Теперь стоит там и моя свеча

И мой букет, мое почтенье чести!

И не надейтесь, город не простит!

И не забудет это преступленье.

Бог сверху видит все и отомстит

За это дикое, преступное глумленье!!!»

За что же были арестованы люди, которые в момент сноса памятника советским войнам в Даугавпилсе: за использование песен, по мнению нацпатриотов-нацистов, прославляющих «военную агрессию» (песня «Катюша», «Темная ночь»), за протесты против снова памятника на русском языке, за то, что посмели высказаться против нацизма в стране! Вот за это!

Да, люди сопротивлялись элементарному нарушению прав человека, а правоохранительные органы пользовались своей властью и применяли силу против мирных жителей! И вот это правда!

Конечно, правительство Латвии хочет представить, что все прошло «спокойно» - ЛОЖЬ!

Вот фоторепортаж с места вандализма – варвары сделали свое дело. Позор Латвии!