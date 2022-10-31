По пути на юг мимо Ростова не проехать

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31 октября 2022, 14:00

29 октября в донской столице побывал автопробег «PROстранствие-2022».

Для своих путешествий люди все чаще выбирают автомобили. По статистике, на авто предпочитает путешествовать одна треть россиян. А с учетом того, что в южных регионах страны сейчас закрыты аэропорты, автотуризм в наши дни стал популярнее вдвойне.

Причем речь необязательно идет о летних месяцах. Совсем скоро открывается горнолыжный сезон в горах Северного Кавказа. И для того, чтобы изучить, каково это - ехать туда из Москвы на автомобиле, и куда при этом стоит заехать и что посмотреть по дороге – для всего этого и был задуман автопробег, организованный Союзом "Евразийское содружество специалистов туриндустрии - ЕСОТ" совместно с горным курортом "Роза Хутор". Во время поездки участники автопробега – а это представители организаторов и партнёров, журналисты и блогеры – на себе проверяли все возможности придорожного сервиса и комфортность инфраструктуры, изучили достопримечательности и их доступность для автопутешественников.

Стартовало автопутешествие 26 октября. Его маршрут: Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Сочи. Завершится автопробег завтра, 1 ноября.

В каждом городе участники автопробега проводили встречи с представителями местной власти, общественных организаций и субъектов туриндустрии для обсуждения развития туристической привлекательности регионов.

В донской столице, мимо которой, как сказали участники автопробега, по пути на юг никак не проехать, был организован круглый стол на тему «Перспективы развития автотуризма в Ростовской области». Он прошел в конференц-зале «Форум» конгресс-отеля «Дон-Плаза».

Кроме того, организаторы пробега и региональные власти Дона договорились о координировании действий по привлечению туристического потока в зону автомобильных дорог ГК «Автодор», туристическому развитию, а также обеспечению качественного обслуживания и реализации совместных проектов в сфере туризма.

Как рассказала директор Агентства по развитию туризма и деловых коммуникаций Ростовской области Татьяна ГОРЯЙНОВА, каждый, кто едет отдыхать на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа, так или иначе останавливается минимум на одну ночь в Ростовской области, а на обратном пути, познакомившись поближе с гостеприимством Вольного Дона, остается еще на несколько дней.

- Благодаря вниманию правительства Ростовской области к развитию туристической отрасли как одному из важных направлений экономики, комплексному продвижению региона, реализации таких проектов как «PROстранствие», интерес автопутешественников к достопримечательностям и объектам турпоказа Донского края с каждым сезоном растет все больше, - добавила Татьяна Горяйнова. - По данным мобильных операторов, турпоток в регион за 9 месяцев этого года уже достиг 3,2 млн туристов, более 50 % – это автотуристы. Это показывает, что регион выбрал правильную стратегию продвижения и она успешно реализуется.