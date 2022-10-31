Мобилизованные при совершении льготных нотариальных действий сэкономили в общей сложности более 200 миллионов рублей

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31 октября 2022, 13:37

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В Федеральной нотариальной палате в понедельник, 13 октября, сообщили, что мобилизованные граждане РФ при совершении льготных нотариальных действий в общей сложности сэкономили более 200 миллионов рублей.

В ФНП обратили внимание на то, что призванные на военную службу по мобилизации россияне в настоящий момент получают помощь нотариусов на льготных условиях – они не оплачивают услуги правового и технического характера.

Как отмечает RT, с 27 сентября по 22 октября текущего года мобилизованные граждане Российской Федерации, которые воспользовались льготным режимом, в общей сложности получили более 140 тысяч нотариальных действий и сэкономили свыше 205 миллионов рублей