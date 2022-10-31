Провизоры сообщили, что антибиотик амоксиклав ушел на перерегистрацию

Во многих аптеках Москвы сложно найти антибиотик амоксиклав, который назначают при респираторном заболевании. Провизоры утверждают, что лекарство ушло на перерегистрацию. Однако есть ещё одна причина.
Издание «МК» пишет, что на препарат есть повышенный спрос. Он входит в список «тактической аптечки» для мобилизуемых. Кроме этого, антибиотик производят в Словении, из-за этого возникают сложности с логистикой. Врачи утверждают, что есть отечественный аналог, но и его найти трудно.
Сейчас многие из-за мобилизации стали панически скупать все лекарства. Даже те, которые должны продаваться строго по рецепту, пишет источник.
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