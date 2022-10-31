Сотрудники культуры в Забайкалье будут отдавать часть зарплаты на СВО

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31 октября 2022, 13:08 Ксения Калуга

Зампредседателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова в эфире местного телеканала заявила, что все культурные мероприятия будут иметь нравственно-патриотический характер. А сотрудники учреждений станут перечислять часть зарплаты на нужды СВО.

По словам чиновницы, все культурные учреждения региона «переходят с развлекательного формата на нравственно-патриотическое воспитание всех жителей края», а праздники будут «заряжать на победу, любовь к своей отчизне и семье», пишет «75.ru».

Все собранные средства на мероприятиях уйдут на поддержку участников СВО и их семей. Более того, по словам Цымпиловой, сотрудники культуры ещё будут перечислять свою однодневную зарплату для этого.