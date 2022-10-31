Пока летать нельзя: власти Анапы проводят экскурсии в самолёте

Аэропорты южных направлений России закрыты с 24 февраля по причине начала специальной военной операции. Власти Анапы придумали, как помочь ностальгирующим по небу россиянам.
С 30 октября в аэропорту Анапы проводятся экскурсии стоимостью 1 500 рублей. Экскурсия включает в себя предполетный досмотр, регистрацию, получение посадочных купонов, ожидание и выход на посадку. После попадания на борт самолета россиянам разрешено посетить кабину пилота и перекусить.
Сообщается, что во время проведения первой такой экскурсии салон лайнера был загружен полностью.
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