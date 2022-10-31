Российский бизнес переходит в режим военного времени: резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2022, 11:45 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Экономика России встаёт на военные рельсы.



В последние месяцы россияне были серьёзно обеспокоены положением европейцев, которые оказались в «энергетическом тупике». Жителям Европы в этом году с приходом холодов, по известным причинам, придётся ограничить подачу отопления в свои дома, сократить время пользования душем и надевать на себя более тёплые вещи.



Тем временем россияне из села Усть-Иля Забайкальского края, с населением в несколько сотен человек, остались без… дровосека.



«Единственного дровосека в Усть-Иле мобилизовали, жители проявляют обеспокоенность, не знают, как теперь будут заготавливаться дрова», - сообщил в эфире ГТРК «Чита» депутат Госдумы РФ Юрий Григорьев.



Жители российского села с наступлением зимы могут остаться без дров. Их дровосек отправится в зону СВО, чтобы исполнить главную цель, о которой на днях говорил президент России: оказать «помощь людям, живущим на Донбассе».



На прошлой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении частичной мобилизации. Он сообщил об этом Верховному главнокомандующему ВС России Владимиру Путину:



«Установленное вами задание, 300 тысяч человек, выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется».



Тем не менее, по словам Сергея Шойгу, военкоматы «продолжат доукомплектование войск», но «только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту».



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков наконец-то признал существование проблем с амуницией для мобилизованных граждан. По этому случаю он дал весьма развёрнутый комментарий:



«Действительно, имели место проблемы с экипировкой. Они, в том числе, имеют место отчасти до сих пор, но принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты».



Похоже, что экономика России постепенно встаёт на военные рельсы.



«Необходимо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей», - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин о намерении улучшить обеспечение военной амуницией мобилизованных. По его словам, все средства на закупку обмундирования уже были выделены.



Напомним, что ещё летом был принят закон, согласно которому юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров, государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории России, Вооруженными силами РФ, другими войсками, воинскими формированиями и органами.



По данным «Коммерсанта», в российских регионах многие бизнесмены уже переориентировали свои производства на выпуск армейской продукции по собственной инициативе, в связи с появившимся спросом.



«В Челябинской области производитель обуви «Юничел» начал шить ботинки по армейским стандартам, трикотажная фабрика «Ян» освоила производство термобелья, а компания «Втор-Ком» стала выпускать походные матрасы. Предприятие «Абсолютсфера», производящее купольные конструкции и палатки, переориентировалось на выпуск спальников, тентов для грузовиков, армейских рюкзаков. Самарский «Профи Дресс», специализирующийся на униформе для работников ресторанного и гостиничного бизнеса, сейчас также изготавливает спальные мешки», - сообщило издание.



Как видим, Россию ждут трудные времена. К поставкам продукции на фронт подключаются представители частного бизнеса.





Израиль – не резиновый.



Дочь российского сенатора Людмилы Нарусовой, гражданка Израиля Ксения Собчак совершила побег из России в Литву. Поводом к этому событию стали весьма интересные обстоятельства.



Главное следственное управление ГУ МВД России обвинило её коммерческого директора Кирилла Суханова в публикации на одном из телеграм-каналов статьи, дискредитирующей главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова и его близких. За удаление статьи директор Ксении Анатольевны и его друг, по данным МВД, попросили 11 млн рублей. Отмечалось, что Собчак по этому делу тоже проходит в качестве подозреваемой. Кроме того, в доме Ксении в подмосковном поселке Горки-8 правоохранителями был проведён обыск.



Тут стоит сделать небольшое, но важное уточнение. Ленинские Горки, в которых жил и работал вождь революции, и Горки-8 находятся в совершенно разных местах. Согласно описанию в интернете, поселок премиум-класса, в котором расположен дом Собчак, находится всего в 16 километрах от Москвы по Рублево-Успенскому шоссе. Его особенностями являются «великолепная экология, транспортная доступность, богатая инфраструктура и респектабельное окружение».



Сообщалось, что пересечь границу с Литвой, минуя Белоруссию, Ксении Собчак помог израильский паспорт. Позже следствие объявило, что претензий к журналистке больше не имеет, и по делу она проходит лишь в качестве свидетеля. Но осадочек, как говорится, остался…



