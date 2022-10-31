Учёные стали сомневаться в эффективности мытья рук в борьбе с коронавирусом

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31 октября 2022, 11:23 Ксения Калуга

Фото: мытье рук, pixabay.com

Медики утверждали, что мытьё рук – один из главных методов борьбы с коронавирусом. Однако теперь многие специалисты считают, что респираторные инфекции практически не передаются через поверхности. Но это не означает, что мыть руки не надо. Всё же это помогает защититься от других заболеваний.

Некоторые исследования отмечают, что тщательное мытьё рук снижает вероятность возникновения респираторных заболеваний на 21%, пишет издание «Коммерсант».

Во время пандемии COVID-19 медики рекомендовали почаще проводить данную процедуру. Более того, Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) советовали мыть руки не менее 20 секунд. Однако позже эксперты сошлись на том, что вирус распространяется больше воздушно-капельным путём. Вероятность заражения через предметы крайне мала.

Так, микробиолог Эмануэль Голдман заявил, что на передачу через предметы, на которые попали патогенные микроорганизмы, приходится около 0,1% всех случаев передачи респираторных инфекций. Остальные 99,9% случаев – заражение воздушно-капельным путём, пишет источник.

Однако не все учёные согласны. Некоторые эксперты утверждают, что заражение через предметы может происходить, к примеру, в детском саду, где дети постоянно трогают вещи и чихают на них. Но тем не менее все медики солидарны с тем, что мытьё рук помогает избежать заражения другими инфекциями.