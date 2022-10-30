Президент Латвии Левитс испугался переговоров с Владимиром Путиным – сначала дождется солдат НАТО в стране

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 октября 2022, 21:46 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Видимо, политиков Латвии накрыла волна мания величия, как пить дать! Президент Латвии Эгилс Левитс очень любит раздавать интервью, в которых рассуждает о мировой политике… на «своей волне»… В одном своем интервью президент Латвии размечтался о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным…



Святые Угодники! Что только приходит в голову президенту Латвии Эгилсу Левитсу! На полном серьезе он заявил журналистам, что Латвии следует подождать, когда численность войск НАТО на территории республики увеличится, а пока диалог с президентом России Владимиром Путиным не стоит вести…



Сейчас на территории страны находятся около четырех тысяч военнослужащих Североатлантического альянса. На саммите в Мадриде союзные государства пообещали Риге, что создадут более значительную группировку, однако этого пока не произошло.



"Решения саммита еще предстоит выполнить, — объяснил свое нежелание вести переговоры с президентом России Эгилс Левитс. — Мы подписали соглашение с Канадой об увеличении численности войск до размера бригады. Невозможно удержать Владимира Путина, объясняя ему по телефону, что он делает что-то не так, и призывая его отказаться от своих намерений".



Также издание напоминает, что на помощь Украине Латвия направила 1% своего ВВП – пропорционально это гораздо больше, чем траты любой другой страны на поддержку Киева. Эгилс Левитс стал одним из первых западных лидеров, кто посетил воюющую Украину и встретился с ее президентом Владимиром Зеленским – это произошло в апреле этого года. Он одним из первых поддержал стремление Киева вступить в Евросоюз и громче других говорил о необходимости противостоять экспансии экономической политики России в Европе.



Господи, помилуй! У меня вопрос – а Владимир Владимирович имеет желание разговаривать с человеком, у которого приоритет – латышские легионеры СС – «герои», и русские – «вон из Латвии»? Да и кто такой Эгилс Левитс, чтобы с ним разговаривал президент России? Серьезно, господа!



Посмотрите же, какое «величие» проснулось у маленького человека Латвии, который даже не знает, сколько уже латвийцев сбежали от «благоденствия» в стране!



Я, как дочь врача, могу предположить, что у президента Латвии г-на Левитса начинаются изменения в психике – раздвоение личности… Видимо, возомнил себя Мессией, прости, Господи! Впрочем, я не врач! А посетить специализированную клинику президенту Латвии не помешает… А то додумается еще с… Богом говорить…