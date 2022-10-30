Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 октября 2022, 20:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Даугавпилс прощается с памятником советскому солдату, который, ценой своей жизни в ВОВ, освободил мир от фашизма. Уже завтра памятник солдату победителю в ВОВ будет демонтирован…

Даугавпилс прощается… перед нашествием варваров…

Почему решили снести памятник советским войнам в Даугавпилсе?

Потому что националы-нацисты Латвии признали его «вредным, прославляющим советский режим».

Еще одно яркое доказательство, что в Латвии действует политика Адольфа Гитлера, а Нюрнбергский трибунал для нацистов Латвии – «фикция».

Как так могло произойти? Политика фашизма и нацисты открыто попирают память людей доброй воли и это сходит с рук! Как мог мир допустить возрождение фашизма? Как?

Даугавпилс 30 октября. Люди приходят к памятнику советскому солдату и зажигают свечи, возлагают цветы – кто-то молится, кто-то плачет, кто-то молча стоит…

Нет никаких провокаций.

Мне сегодня одна латышская нацпатриотка задала вопрос: «А, что же вы не бросаетесь с оружием в защиту своего памятника?»

Вот это и есть провокация – науськать, рассорить, вызвать бунт с последствиями для ни в чем неповинных людей.

Я сказала: «Когда фашисты во время ВОВ заходили в русские деревне, то разве жители шли на них с вилами? Нет. Они ждали, когда придет свой, Русский Солдат и освободит их от нечисти. Да, боролись с нацистами в подполье – так и сейчас русские Латвии показали вам, нацистским нелюдям, что такое человечность и что такое НАЦИЯ! Впрочем, латышским последователям Адольфа Гитлера это никогда не понять!»

Я думала, что она вцепится мне в глаза, но… в какой-то момент около меня стали собираться люди – свои, русские… И нацпатриотка тихо стала пятиться.

Я думаю, что у Латвии нет будущего! Нет! Тех, кто «разрывает» могилы, тревожит прах покойных, ждет вечное проклятие и забвение. И так будет!

СК проведет проверку по факту демонтажа мемориальных плит в Латвии