Mail on Sunday: Лиз Трасс всерьез рассматривала возможность применения Россией ядерного оружия

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30 октября 2022, 16:27 Источник: Mail on Sunday

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Фото: Steve Taylor/globallook.com

Экс-глава правительства Великобритании Лиз Трасс в последние дни своего пребывания на Даунинг-стрит, 10 всерьез опасалась, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Об этом написал британский таблоид Mail on Sunday.

Как пишет издание, Трасс была буквально «одержима» прогнозами погоды с направлением ветра, поскольку опасалась, что в случае применения ядерного оружия радиоактивные осадки могут накрыть Европу и Великобританию.

По информации газеты, бывший премьер-министр ожидала, что «Путин может взорвать бомбу над Черным морем».

Лиз Трасс занимала должность премьер-министра Великобритании на протяжении всего 45 дней. 25 октября на этом посту ее сменил Риши Сунак.