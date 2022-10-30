Сегодня - День основания военно-морского флота России

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30 октября 2022, 10:18 Татьяна САВКИНА

Дату 30 октября принято считать Днём основания Российского военно-морского флота. В Военно-морском флоте России эта день, согласно приказу главнокомандующего ВМФ, отмечается как профессиональный праздник — День моряка-надводника.

В конце сентября 1696 года Боярская Дума по настоянию Петра I издала указ о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть».

Закладка первых пяти военных кораблей на Архангельской верфи 30 октября 1696 года и стала официальным днем основания Российского военно-морского флота.

До петровских реформ Россия являлась крупной континентальной державой, которая вела внешнюю торговлю в основном сухопутными караванами или на малых баркасах, которые перетаскивались бурлаками от реки к реке. Единственным крупным портом страны был Архангельск. Но из-за его северного положения, сурового климата и замерзающей бухты, пользоваться морем можно было только 6-7 месяцев в году.

С выходом к Балтийскому морю и закладкой Санкт-Петербурга, России стал необходим свой военно-морской флот, который и был заложен под личным контролем Петра. Впоследствии на верфях Ладоги и Архангельска, Воронежа и Петербурга были сформированы сначала Балтийский, а затем Азовский, Черноморский, Северный и Каспийский флота.