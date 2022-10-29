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Аргументы Недели Общество 13+

В Париже открылся Салон Шоколада

, 21:33

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся традиционный Салон шоколада. В отличие от многих других экспозиций он практически не уступил своих границ в экономике и после исключительного пандемического года, сократившего число участников вдвое, вернулся  в свой традиционный павильон номер пять парижского экспо-центра с той же толпой посетителей, что и раньше. Что, впрочем, не удивительно. Во Франции потребляется более 13 кг шоколада в год на одну семью.

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся Салон Шоколада

В течение 5 дней здесь по традиции можно будет познакомиться  с  основными  игроками сектора шоколада и какао. 200 участников  из 21 страны представят свою продукцию. Кроме того в этом году вновь будут определены победители всемирного чемпионата, финал который проходит в рамках салона каждые два года.

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся Салон Шоколада

Скульптуры, принимающие участие в соответствующей номинации частично уже выставлены, над другими же авторы еще творят и  зачастую прямо на месте.

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся Салон Шоколада

Шоколадных произведений, впрочем, хватает и за пределами конкурсной площадки. Так, например, шоколатье из Лимура (Эссонн) создал скульптуру Bugatti Type 35 «Гран-при». Знаменитый автомобиль был воспроизведен почти в натуральную величину, с 400 кг шоколада и 400 часами работы.

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся Салон Шоколада

В Париже открылся Салон Шоколада

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