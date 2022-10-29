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29 октября 2022, 19:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В эти выходные Латвия переходит на зимнее время. 30 октября в три часа ночи стрелки часов следует перевести на час назад.

8% населения Латвии в возрасте от 18 до 60 лет указали, что перевод часов вперед или назад на час положительно влияет на их самочувствие и здоровье (3% — положительно; 5% — скорее положительно).

В то же время, почти половина (49%) населения указала, что перевод часов вперед или назад на час негативно влияет на их самочувствие и здоровье.

Треть (35%) населения заявили, что перевод часов вперед или назад на час не влияет на их самочувствие и здоровье.

8% населения не имеют определенного мнения по этому вопросу.

Переход на зимнее время в Латвии состоится в ночь с субботы на воскресенье, 30 октября, в 3 часа. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Переход на летнее время произойдет 26 марта 2023 года.

В Латвии летнее время впервые было введено в 1981 году. Начиная с 1997 года, переход на летнее время осуществляется в последние выходные марта. Летнее время действительно до последнего воскресенья октября.

В 2018 году в Европе актуализировался вопрос о необходимости зимнего и летнего времени. Европейская комиссия провела в странах ЕС опрос, и большая часть его жителей выразила мнение, что существующий порядок нужно отменить. В сентябре 2018 года Еврокомиссия представила проект директивы, предложив отменить сезонное изменение времени на всей территории ЕС, но договоренности пока не достигнуто.

Правительство Латвии постановило, что государство в целом поддерживает отказ от перехода с зимнего время на летнее и обратно и после принятия директивы готово перейти на летнее время и остаться в нем.