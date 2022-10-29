На крыс наденут рюкзаки с камерой и отправят искать под завалами выживших после землетрясений

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29 октября 2022, 18:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Lenta.ru

Во время землетрясений бывает часто, что спасателям удаётся обнаружить далеко не всех выживших.

Землетрясения и ураганы представляют весьма нелёгкую миссию для тех, кто занимается поиском уцелевших. Но в бельгийской некоммерческой организации ANOPO предложили весьма незаурядное решение проблемы. По данным CNN, организация будет обучать гамбийских хомяковых крыс отыскивать под завалами выживших в стихийных бедствиях. Как утверждает руководитель проекта Донна Кин, крысы чрезвычайно любопытны, и небольшой размер бок о бок с отличным обонянием делает их идеальными для поисков в труднодоступных местах.

В рамках проекта представители компании смоделировали зону бедствия в одном из помещений. На спинах крыс они закрепляют маленькие рюкзаки, оснащённые микрофоном, видеокамерой и датчиком, который позволяет отследить местоположение. Грызунам надлежит отыскать в обломках человека и нажать на кнопку на своём жилете. Именно эта кнопка подаст звуковой сигнал спасателям, и те незамедлительно явятся на помощь. После возвращения крыс на базу, учёные поощряют их особыми угощениями.

Программа обучения состоит из определённых этапов. Буквально на следующем команда исследователей перейдёт к «сценарию реального мира». Специалисты будут создавать многоуровневую площадку для имитации нескольких этажей обвалившегося здания. По прогнозу руководителя проекта, на обучение крыс может уйти не менее года.