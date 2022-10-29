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29 октября 2022, 17:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Скрин, с видео ВК: Армен Мнацаканян

Субботний день в Латвии начался со сноса очередного памятника – «Курган Дружбы», который находился на границе с Россией и Беларусью. Памятник демонтировала тяжелая техника. Латвийские власти свои действия никак не объяснили.

Сегодня, когда в Латвии сносят памятники, мемориалы советским войнам, тем, русским, латышам, украинцам, татарам, армянам и т.д. тем, кто освобождал мир от коричневой чумы, дал свободу Латвии от нацизма, правительство нынешней ЛР уже не объясняет свой вандализм – просто подгоняет технику и демонтируют, вырывают с корнем память о ВОВ.

Цель правящих националов-нацистов понятно – ждали Адольфа Гитлера и его солдат вермахта, а пришел Советский Солдат! Вот и жгла ненависть латышских нацистов, которую они передавали своим детям, внукам, правнукам… И дождались «своего часа».

«Курган Дружбы» был воздвигнут 3 июля 1959 года в память о сотрудничестве русских, белорусских, латышских партизанских отрядов времен ВОВ. На плитах на трех языках были выбиты тексты обращений партизан ВОВ к своим потомкам с просьбой беречь мир и дружбу между народами…

Татьяна Андриец: «Правящие латыши не сберегли дружбу, они только сеют ненависть между народами Латвии. Никаких теплых чувств к этому государству больше не осталось».

Смелая девушка Татьяна Андриец, которая всегда выступала за сохранение памятников, за сохранение русского языка в Латвии…уехала в Санкт-Петербург…

Латвийский публицист Алла Березовская: «Что же вы творите, варвары? И Дружба вам не нужна, и мира вы не хотите»?

А я скажу, что ничего не осталось того в стране, в которой я родилась и что в ней любила… Сегодня ненависть, нацизм, позиционируют правящие разделила людей на тех, кто с удовольствием поднимает руку в приветствии – «Хай, Гитлер!», и на тех, кто продолжает нести свечи и цветы к уже снесенным памятникам советских войнам…

Страшно то, как профессиональный журналист и наблюдатель скажу, латышей и русских в стране уже объединить нельзя! Однозначно! Русскоязычные, как их называют латыши, увидели, что на самом деле представляют их друзья, соседи, знакомые… Какую же «тяжесть» носили в душе они – тяжесть ненависти к русским… А нацпатриотов душит страх, что скоро отвечать придется… душит, но делают, видимо, надеются на «дух Адольфа»…