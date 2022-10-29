Гражданство Вануату было желанным для обеспеченных россиян, но сейчас лазейку перекрыли

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29 октября 2022, 12:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Вануату является единственной страной в Океании, которая даёт гражданство за инвестиции в государственный фонд.

Это государство расположено на Южно-Тихоокеанском архипелаге и имеет морские границы с Соломоновыми островами на севере, Новой Каледонией на юго-западе, Австралией на западе и Фиджи на востоке. В общей сложности Вануату занимает 83 острова. Многие считают её настоящим раем на Земле. Для того, чтобы получить гражданство, нужно сделать невозвратный взнос в специальный госфонд в размере 130 тысяч долларов на одного человека.

Паспорт Вануату оформляют обычно за 4 или 6 недель. Никаких вступительных тестов сдавать не нужно. От соискателя не требуют ни знания исконного языка, ни историю государства. Также совсем необязательно постоянно жить на территории страны или стать налоговым резидентом. Но при этом нужно будет пройти проверку на благонадёжность и принести присягу. Сделать это можно в консульстве Вануату, находящемся на территории РФ. Отказываться от первого гражданства не нужно.

Правда с этим делом возникают всевозможные вопросы. Например, как же доехать до Вануату? Ведь прямых авиарейсов из Москвы в эту страну нет. Придётся добираться с пересадками, через Австралию или Новую Зеландию. Но если речь идёт о билете в один конец, то эту проблему решить не так сложно. Далее идёт вопрос, касающийся денег. Российские банковские карты за границей не действуют. Остаётся вариант уезжать в Вануату с солидным запасом наличных или с картой иного государства.

На банковском счёте соискателя должно быть не менее 250 тысяч долларов. ЭтНо помимо тех средств, которые придётся инвестировать в экономику. Продавать в этом случае придётся не одну московскую квартиру. В целом, выгоднее получать гражданство Вануату всей семьёй. Если объём инвестиций для одного заявителя составляет 130 тысяч долларов, то переехать в эту страну вдвоём с мужем или женой – всего 150 тысяч. Стоимость для семьи с детьми составляет 180 тысяч долларов.

Ещё одной проблемой является адаптация к новой реальности. Просто заплатить деньги недостаточно, придётся распоряжаться и своим капиталом. В марте 2022 года Совет ЕС частично приостановил действие соглашения о безвизовом режиме с Вануату из-за рисков, связанных со схемами её гражданства. Возможность использовать паспорт Вануату как «проездной» для путешествий по миру – не лучшая идея. Единственное, на что стоит рассчитывать, так это на более доброе отношение европейцев к обладателю паспорта этой страны.