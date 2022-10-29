Рогов сообщил об уничтожении в Запорожской области группы боевиков - выходцев из Чечни

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2022, 12:25

Dmitry Grigoriev/globallookpress.com

В Запорожской области уничтожена группа боевиков — выходцев из Чечни, воюющих на стороне киевского режима.

Владимир Рогов, член главного совета администрации Запорожской области, в субботу, 29 октября, предоставил информацию о том, что в Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд, - передает РИА Новости.

По сведениям властей Запорожской области, среди иностранных наемников в регионе оказалось много представителей Польши и Грузии.

"Военное дело" напоминает, что ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по целям ВСУ в Запорожье, и на сегодняшний день от украинских войск и наемников освобождено более 70 процентов Запорожской области, которая вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью вошла в состав РФ по итогам народного референдума.

Под контролем киевского режима остается областной центр, город Запорожье.