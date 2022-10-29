Патрик Оберэггер: В Норвегии ни один биатлонист не получает помощи от государства, каждый должен заботиться о себе сам

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29 октября 2022, 11:22 Источник: Sports.ru

Тренер по биатлону женской сборной Норвегии Патрик Обереггер, фото: Вконтакте, паблик "В биатлоне"

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Патрик Оберэггер считает, что отсутствие помощи от государства и гарантированных зарплат придают мотивацию норвежским спортсменам.

«Во Франции, Германии, Австрии, Италии подавляющее число биатлонистов топ-уровня служат в армии или на таможне. Все они получают гарантированную ежемесячную заработную плату, и это приносит им определенный комфорт. В Норвегии ни один биатлонист не получает помощи от государства, каждый должен позаботиться о себе сам (через спонсоров). При таком раскладе успех для наших биатлонистов становится вопросом выживания, и они вынуждены подходить к спорту иначе», – заявил Оберэггер в немецком подкасте о биатлоне ExtraRunde.

Нынешний тренер женской сборной Норвегии Патрик Оберэггер - итальянский биатлонист и экс-тренер команды Италии, работал с легендарной итальянской биатлонисткой, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону, трехкратным призером Олимпийских игр, трёхкратной чемпионкой мира Доротеей Вирер, которая отказывается общаться с бывшим тренером.



28 февраля 2022 года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.



«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — говорилось в заявлении МОК.









