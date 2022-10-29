Сегодня - день рождения Комсомола

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29 октября 2022, 10:46 Татьяна САВКИНА

День рождения комсомола. Фото: globallookpress.com

На первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи - РКСМ.

Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926 году в названии появилось слово «всесоюзный». В итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.

Комсомольцы всегда считались «помощниками и резервом» КПСС, «молодыми строителями коммунизма». Они участвовали в коллективизации и комсомольских стройках. После окончания Великой Отечественной войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского Союза. Комсомол – это Магнитка и Молодая гвардия, освоение целинных земель и БАМ, студенческие строительные отряды.

В начале 90-х годов прошлого века история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи распался практически одновременно с СССР - 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации. С этого дня День рождения комсомола перестал быть государственным праздником.

Несмотря на это, многие в нашей стране с ностальгией вспоминают о комсомоле, день рождения этой некогда крупнейшей в мире молодежной организации продолжает оставаться одним из любимых праздников.

«Не расстанусь с Комсомолом, буду вечно молодым!» - для многих слова из песни стали девизом по жизни.