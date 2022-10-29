Гроботерапия становится всё более популярной в России

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29 октября 2022, 10:30 Александр Крохмаль, Журналист

В РФ стала популярна особая терапия лечения депрессии и нежелания жить. Известна она под именем «гроботерапия» или «терапевтические похороны». Такое средство борьбы с депрессией – весьма недешёвое. За услугу придётся заплатить 2 млн рублей. Однако клиентов ещё надо выбрать, так как не все многочисленные заявки удовлетворяются.

По словам организаторов, инсценировка собственных похорон в прямом смысле помогает обрести смысл жизни и понять её ценность, задуматься о её непосредственной важности. «Мы запустили свой проект по совокупности запросов сегодняшнего дня», - рассказала журналистам организатор терапии Екатерина, «Инсценировка погребения призвана показать, что голову в песок, а тело в землю – это не выход и не избавление от проблемы, а побег от её решения». Женщина также отметила, что без предварительной подготовки «никого не закапывают». Этому должны предшествовать несколько сеансов тщательной психотерапии.

Годен к такому методу лечения депрессии может быть только подготовленный человек. Организация не обслуживает суицидников, ненавидящих жизнь всей душой, и всяких приколистов. В основе идеи звучит философия и психология, а не «чернушное» развлечение. Как рассказала госпожа Екатерина, процесс погребения выглядит максимально правдоподобным. Как раз именно это и необходимо для психологического обновления «усопшего». Детали церемонии зависят от желаний заказчика и от его денежной составляющей. Церемония может быть публичной или засекреченной.

Время пребывания клиент может выбрать совершенно любое – от 20 до 60 минут. Но заказчик должен прекрасно понимать, что всё это время он будет находиться в замкнутом пространстве, и никто ему помочь не сможет. Во избежание непредвиденных панических атак и приступов клаустрофобии психотерапевтические сеансы и предварительные консультации врачей строго обязательны. «Чем дольше и насыщеннее сервис, тем он дороже», - также заметила организатор гроботерапии, «Для тех, кто боится полного погружения, есть вариант онлайн-похорон. Он значительно дешевле».