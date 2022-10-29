Председатель Госдумы Володин призвал ООН провести расследование о причастности США к появлению COVID-19

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29 октября 2022, 10:07 Источник: Вячеслав Володин

В. Володин и В. Матвиенко, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин призвал Организацию Объединенных Наций провести расследование о причастности США к появлению коронавирусной инфекции COVID-19.

Володин привел данные: военных биолабораторий США под контролем Пентагона организовано по всему миру 336 в 30 государствах. Эти биолаборатории способны создать подобный вирус.

Спикер Госдумы написал в своем Telegram-канале информацию о том, что группа немецких учёных нашла доказательства лабораторного происхождения коронавирусу COVID-19, и к аналогичному заключению пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet.

95 процентов участников опроса ответили положительно, что коронавирус создан искусственно. Известно, что от COVID-19 скончались в мире более 6,5 миллиона человек.

Володин заявил, что США должны закрыть военные биолаборатории. ООН должна провести независимое расследование о причастности США к появлению коронавируса.

"США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии", - написал спикер нижней палаты парламента в своем Telegram-канале.