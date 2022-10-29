Освобожденный фельдшер из ЛНР рассказал, что украинские силовики после допроса держали пленных на улице в клетке

Аргументы Недели → Общество 18+

29 октября 2022, 09:54 Источник: РИА Новости

Освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские силовики после первичного допроса держали пленных военнослужащих Народной милиции ЛНР в уличной клетке.

Освобожденный боец ЛНР Чупра поведал РИА Новости о пытках и издевательствах в военной комендатуре города Бахмут (ДНР), куда его и сослуживцев перевезли после допроса. Мужчина говорит, что они были как обезьяны.

"У нас была глаза завязаны. К нам подходили, могли плюнуть. К нам "залетают" два-три человека и очень жестко избивают. У кого-то дубина была, кто бил руками, кто ногами", — рассказал освобожденный.

Он считает, что пленным повезло, что не истекли кровью. Чупра считает, что украинские боевики боялись, что пленные увидят их лица. Он пояснил, что силовики скрывали свои лица, когда издевались над пленными.

Группа, в которой состоял фельдшер-санитар Александр Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты ВСУ убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен. Украинские силовики пытали пленных ножом, натравливали на пленных собаку с целью повредить гениталии, использовали раскаленную паяльную лампу.