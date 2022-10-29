Пушилин: подразделения НМ ДНР и союзных сил продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2022, 07:23 Источник: Врио главы ДНР Денис Пушилин

Подразделения Народной милиции Донецкой Народной республики и союзных сил продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения, проходят небольшие расстояния, но достигают улучшения своих позиций.

Эту информацию врио Главы ДНР Денис Пушилин сообщил в пятницу, 28 октября, в своем Telegram-канале. Пушилин пишет: "Практически по всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед".

Он отметил, что "пока не идет речи об освобождении сразу населенных пунктов, поселков", но в настоящее время "важным является просто даже движение вперед, это те же 100-200 метров, занятие лучших позиций".

Ранее в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее в сводке за сутки

указал, что российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 ВСУ, шесть снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ураган". Также были перехвачены три украинских беспилотника.

28 октября стало известно, что новый пакет помощи США Украине будет включать в себя антенны для улучшения спутниковой связи.