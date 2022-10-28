4-й Международный форум двигателестроения закончил свою работу

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28 октября 2022, 21:02 Валерий Агеев,

На открытии форума

28 октября в Москве закончил свою работу трехдневный Международный форум двигателестроения (МФД-2022). Девиз МФД-2022 - «Цифровая среда в авиационном двигателестроении». МФД проводился в юбилейный год для всего отечественного авиадвигателестроения – отрасли в этом году исполняется 110 лет. Выставка познакомила участников и посетителей с ключевыми результатами работы российских двигателестроителей сразу за несколько лет – в связи с пандемией МФД не проводился с 2018 года.

ПД-14

В мероприятиях форума и «Научно-технического конгресса по двигателестроению» приняли участие ведущие специалисты авиационной, газовой промышленности, энергетики и представители других отраслей и организаций, смежных с авиадвигателестроением. На форуме были проведены круглые столы, презентации предприятий, пресс-конференции и переговоры. Интересно отметить, что в работе МФД активно работала делегация Исламской республики Иран.

На закрытии форума Виктор Чуйко, президент и основатель Международной ассоциации «Союз авиационного двигателестроения» (АССАД), профессор, действительный член Академии наук авиации и воздухоплавания, заместитель министра авиационной промышленности СССР по двигателестроению (1984-1991гг.), отметил, что темами экспозиции МФД в этом году стали авиационные и космические двигатели; двигатели для судов, двигатели для газо- и нефтеперекачивающих агрегатов, а также для энергетических установок; цифровые технологии в двигателестроении и многое другое. Фото 1

Девиз форума был, подчеркнул Чуйко, «Цифровая среда в авиадвигателестроении». Трудно переоценить роль цифровых технологий. Уже сегодня их постоянное развитие позволило повысить качество и производительность работ в 4-6 раз. Дальнейшее развитие этих технологий будет способствовать повышению эффективности и качеству создания, изготовления и послепродажного обслуживания двигателей.

Двигателестроение сегодня, подчеркнул президент АССАД, это не только создание и производство двигателей и агрегатов, но и непрерывная работа по формированию научнотехнического и технологического заделов в институтах и ОКБ отрасли, модернизации основных фондов предприятий.

По словам Чуйко, продолжаются испытания новейшего российского авиалайнера МС-21 с отечественным двигателем нового поколения ПД-14. Другие ключевые направления работы Объединенной двигателестроительной корпорации – это создание двигателя большой тяги ПД-35, двигателя ПД-8 для новой версии авиалайнера «Суперджет 100». Продолжаются работы по созданию и совершенствованию других двигателей.

На открытии форума

Проект ПД-14 – это одно из крупнейших достижений российского авиадвигателестроения на современном этапе его развития. Впервые с 1980-х гг. у нас появился полностью отечественный турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации. При этом на базе ПД-14 может быть создано целое семейство силовых установок, в частности, для разработки и производства газотурбинных приводных двигателей для газоперекачивающих агрегатов. Фото 2

. Программа ПД-35 – это 18 «критических» технологий. Это и новые материалы, и новые покрытия, и новые конструктивные решения. Газогенератор ПД-35 в будущем может стать основой для создания двигателей в диапазоне тяг от 24 до 38 тс для перспективных широкофюзеляжных самолетов - как пассажирских, так и транспортных.

Создание двигателя ПД-8 имеет большое значение, в первую очередь, с точки зрения импортозамещения – ведь от этого проекта во многом зависит будущее и программы «Суперджет 100». В конструкции двигателя используются только отечественные материалы и комплектующие изделия.

Если говорить о вертолетном направлении, то тут два магистральных проекта – это ВК-650В и ВК-1600В. Оба проекта – высоко инновационные. Так, ВК-1600В – это первый в российской истории вертолетный двигатель, спроектированный только с использованием 3D-моделирования. Фото 3

Я уверен, заявил Чуйко, что октябрьская выставка и конгресс стали успешными, что будет дан старт новым партнерствам и проектам, а интерес общества к двигателестроению еще вырастет.