Раймонд Паулс потерял свое второе имя

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

28 октября 2022, 19:10 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

globallookpress.com

В Латвии выходит книга о Маэстро «Раймонд Паулс – звучащий и присутствующий». Кажется, что жизнь прославленного композитора у всех латвийцев на виду, но оказывается есть то, что неведомо народу – например, что Маэстро при рождении нарекли двумя именами – Ояр-Раймонд…

«Я родился до войны, и в то время давали два имени. В советское время одно убрали, остался Раймонд», рассказал Маэстро.

Но меня всегда восхищало и восхищает то, как Раймонд Волдемарович бывает прозорлив – например, в вопросах политики. К сожалению, не все чиновники внимают его советам.

Недавно состоялись выборы в новый Сейм, а около шести месяцев обратно Раймонд Паулс коснулся этой темы:

«Не только правительству, но и большей части депутатов нашего Сейма хочу пожелать: не участвуйте в следующих парламентских выборах, уйдите с достоинством. Многие депутаты провалили свою работу так, что дальше некуда. Посмотрите, кто у нас руководит комиссиями Сейма: один – судимый, другой – обвиняемый…»

Да разве «судимых» и «обвиняемых», что-то могло остановить?

Ждем продолжения «истории успеха Латвии»…