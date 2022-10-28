Военкор Сладков считает, что российской армии удалось обмануть ВСУ, распространив информацию об оставлении Херсона

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28 октября 2022, 19:23 Источник: Pravda.Ru

Российские военные. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Российским военным, скорее всего, удалось перехитрить украинскую армию в ситуации под Херсоном. Распространив информацию об «оставлении» города, они выиграли время, необходимое для укрепления обороны. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

По его словам, противник поверил словам генерала армии Сергея Суровикина, который в своем выступлении говорил о тяжелой ситуации на херсонском направлении и намекал, что город будет оставлен.

«Часов через десять украинцы реально пошли в наступление, но не вышло, и не получится. Зато Россия выиграла две драгоценные недели», - приводит слова военкора Pravda.Ru.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский назвал информационной операцией России распространяемые ею данные об отступлении из Херсона. Цель ее, по его мнению, — заманивание ВСУ в ловушку.