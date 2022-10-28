Жителя Москвы обвинили в создании ОПГ в Кургане, которая похитила более 15 млн рублей

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28 октября 2022, 18:30 Ксения Калуга

Прокуратура Курганской области обвинила жителя Москвы в создании ОПГ с местными жителями. Злоумышленники похитили более 15 млн рублей, сообщает официальный сайт МВД России.

Установлено, что одна сообщница подыскивала в Кургане людей, которые за вознаграждение оформляли статус индивидуального предпринимателя, открывали банковские счета и получали электронные платежные терминалы, предназначенные для оплаты услуг с функцией предавторизации.

Другой сообщник исполнял роль курьера. Он доставлял карты и терминалы из Кургана в Москву и передавал их лидеру группы. «Тот зачислял на карты различные суммы денежных средств, а затем производил фиктивные операции предавторизации, якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя. Когда деньги резервировались банком, злоумышленник снимал их с карты, а спустя определённое время завершал операцию. В результате зарезервированные деньги, которых в действительности на карте уже не было, перечислялись на счёт предпринимателя», – пишет ведомство. Потом сообщники обналичивали полученные деньги и отправляли их лидеру группы.

Сейчас мужчина заключён под стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.