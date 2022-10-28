Почему люди боятся стареть

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2022, 18:10 Ксения Калуга

Старость – неизбежный процесс, однако многих он пугает. Почему так происходит и что с этим делать, «Аргументам недели» рассказала психолог Ирина Юдаева.

В нашем менталитете часто старость воспринимают как что-то негативное. И у этого, конечно, есть свои причины. Если вспомнить далекие времена, то продолжительность жизни была невысокая. Уже в молодом возрасте человеку нужно было создать семью, получить образование и профессию. К примеру, если девушке больше 20 лет, а она не состоит в браке, то её уже называли старой девой. Сейчас, конечно, всё иначе, но страх старости остался. Разберём, основные причины, почему он есть:

• Самая главная – боязнь смерти. Никто не знает, что будет дальше, каким образом всё произойдёт. А раз никто не знает, есть ли смысл переживать?

• Страх одиночества. У нас закрепился стереотип, что старики – это всеми забытые люди, которые никому не нужны. Почему эта мысль возникла? Раньше в обществе было не принято жить для себя, старшее поколение находило смысл в детях и внуках. Но сейчас мир изменился. Многие бабушки и дедушки понимают, что у их чад теперь своя жизнь, они чувствуют, что те не нуждаются постоянно в них. В итоге сегодня у многих старость ассоциируется с ненужностью.

• Страх потерять работу. Те, кому 40-50+, переживают, что в этом возрасте сложно трудоустроиться. Как правило, так и есть. Отсюда вытекает другой страх – страх бедности. Человек понимает, что он не сможет обеспечить себя и детей, а на одну пенсию не прожить.

• Страх потерять энергичность. Особенно это наблюдается у 30-35-летних. У них сложился стереотип, что люди 50+ имеют кучу болячек, не могут позволить себе спорт, путешествия, активный отдых и так далее. Но на самом деле это не всегда так.

• Отсутствие реализации. Человек понимает, что время идёт, а он не успел сделать, что хотел. В итоге возникает ощущение, что жизнь прошла зря. Страшно стареть, осознавая, что ты ничего не добился и ничего из себя не представляешь. Исправить ситуацию сложнее, ведь будет намного меньше ресурсов и возможностей.

• Внешность. Этот страх развит больше всего у женщин. Все возрастные изменения появляются в виде морщин, седины, потери упругости кожи. Однако страшнее стареть той, которая делала большие ставки на внешность. К примеру, если молодая девушка не занималась развитием, выстраивала отношения за счёт внешнего вида, то она будет переживать, что с каждым годом появляются девушки моложе и красивее её.

Что с этим делать?

Для начала надо понять причину, что вас конкретно пугает. Если это связано с внешним видом, необязательно сразу бежать к пластическому хирургу. Займитесь здоровым образом жизни, начните правильно питаться, тренироваться. Боитесь бедности – инвестируйте уже сейчас, откладывайте деньги, формируйте подушку безопасности. Вы должны чувствовать спокойствие, когда выйдите на пенсию. Что касается страха одиночества, то он, как правило, возникает, когда у человека не складываются отношения. Спросите себя: «Что я делаю не так?» Найдя ответ на вопрос, постарайтесь выстроить дружеские и любовные отношения.

Напоследок добавлю: старость – нормальный естественный процесс, который происходит с каждым. Не внушайте себе, что в пожилом возрасте вы будете немощные, недееспособные или больные. Любой период прекрасен! И чтобы их прочувствовать на максимум, необходимо разобраться в себе.