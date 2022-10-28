Латвийский публицист Лато Лапса: Такого кино с Собчак я давно не видел

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28 октября 2022, 17:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

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Да, уж… Навела Ксения Анатольевна шорох на всю Прибалтику – уже второй день ее обсуждают. Латвия, конечно, не стала исключением.

Свое мнение высказал о побеге Ксении Анатольевны в Литву и известный латвийский публицист Лато Лапса:

«Ксения Собчак достаточно большая св@чь, создание самого Владимира Путина и все в этом роде. Но в любом случае, говорите, что хотите, а эта история – аккурат как в кино. Давно такого не видел. Израильский паспорт… Ну вот, тот самый израильский паспорт, о котором госпожа с пеной у рта доказывала, что такого у нее нет и никогда не было…»