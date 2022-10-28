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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Театру Русской драмы в Риге навязывают новое название

, 17:44 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Театру Русской драмы в Риге навязывают новое название

Дело в Латвии уже дошло и до театров. Вернее, до театра Русской драмы им. Чехова. Националисты предлагают изменить название.

«Нет, мы не хотим менять название нашего театра», - заявила руководитель Рижского театра русской драмы им. Чехова Дана Бьорк.

По словам г-жи Бьорк, на здании театра написано на латышском языке «Театр Михаила Чехова», а полное название – Рижский русский театр им. Чехова – можно прочитать на русском языке.

«Я уже неоднократно и публично заявляла и скажу снова, что одна из задач нашего театра – защищать русский язык и культуру, а также напомнить всему обществу, что русская культура и язык ни в чем не виноваты!» - заявила г-жа Бьорк.

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