Суконкин о бойце ЧВК «Вагнер» Мартинкяне: именами таких людей пора называть улицы и проспекты

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28 октября 2022, 17:34

Фотографии: Никита Семёнов

Именами людей, которые погибли в Донбассе, защищая Родину, нужно называть улицы и проспекты. Об этом у себя в Telegram-канале написал военный обозреватель и писатель Алексей Суконкин.

Эксперт напомнил, что сегодня, 28 октября, в Минеральных Водах состоялась церемония прощания с бойцом ЧВК «Вагнер» Александром Мартинкяном. Он похоронен с военными почестями. Герой погиб в результате тяжелого ранения, полученного в ходе ожесточенных боев с украинскими боевиками.

«Сегодня в Минводах родные и близкие простились с погибшим в Донбассе Героем Луганской Народной Республики, добровольцем, сотрудником ЧВК Вагнера, Александром Мартинкяном.

Может быть, когда-нибудь, можно будет рассказать о нем и его работе более подробно, сейчас же я могу сказать только одно: именами таких людей впору называть улицы и проспекты, им нужно ставить памятники, чтобы современники и потомки помнили об их подвигах, совершенных во благо России. Чтобы помнили», - написал Суконкин.

Мартинкян за свой боевой путь прошел ряд горячих точек, в том числе Сирию, где сражался с радикальными исламистами. За проявленный в Донбассе героизм он удостоен звезды Героя Луганской Народной Республики, а также ордена Мужества посмертно. Также на счету добровольца порядка 10 орденов и медалей.