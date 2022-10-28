Мэр Даугавпилса Элксниньш: У нас есть три дня, чтобы попрощаться с нашими памятниками

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28 октября 2022, 17:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Советские памятники будут демонтированы в Даугавпилсе. До конца месяца. Уже идет полным ходом подготовка к сносу советских памятников.

27 октября государственная полиция приняла решение о закрытии доступа к советским памятникам в Даугавпилсе. По решению правительства Латвии, казнь должна состояться до конца этого месяца.

Жители Даугавпилса каждую минуту боролись против сноса памятников, а мэр города Андрей Элксниньш любыми способами отстаивал память советских солдат, павших в боях за освобождение Европы от фашизма. Увы, нацистской нечисти оказалось больше, а Даугавпилс сражался один… Да, так бывало и на фронте – опаздывала подмога, а солдат сражался до последнего. Почему тут не было подмоги? Почему люди доброй воли, борцы с нацизмом спокойно взирают, как уничтожают память о той страшной, пожалуй, самой страшной в истории человечества войне? Это выгодно кому-то? Выгодно молчать? Неужели нет рычагов справедливости, чтобы объяснить вандалам их поступки? И это не «другое государство», а это советские памятники истории, это память о том, как досталась победа русскому солдату!

«Вы знаете, что все Мы последние несколько месяцев делали все возможное, чтобы остановить бессмысленный и абсурдный закон! Советские памятники в Даугавпилсе будут демонтированы. У нас есть три дня, чтобы попрощаться с нашими памятниками. Да, снос будет происходить, даже в принудительном порядке. Есть моменты, о которых мы договорились. Демонтаж будет происходить крайне деликатно – никаких показушных обрушений конструкций, как это было в Риге. В отличие от Риги, в Даугавпилсе не будет запрещено принести цветы и свечи к памятникам перед демонтажом. Меня лично разрывают – несправедливость, обида, гнев, связанные с демонтажом ни в чем неповинных монументов, посвященных людям, которые погибли, защищая свою родную землю. Я люблю свою страну, но не могу поддержать тех людей, которые находятся у власти. У меня просьба к горожанам – не поддаваться на провокации!

Можно снести памятники, но Память человеческая значительно прочнее любого мрамора или бронзы, а на силу духа не может повлиять ни один закон! Даугавпилс будет помнить и нас не сломить!»

Я скажу в первый раз в своей жизни: «Будьте вы прокляты нацисты Латвии на веки вечные! Аминь!»