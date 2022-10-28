Наилегчайшая промышленность

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28 октября 2022, 16:31 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Премьер Михаил Мишустин призвал к мобилизации всех ресурсов лёгкой промышленности для фронта, для победы. Главное сегодня (а почему не вчера, кстати?) форма и снаряжение для мобилизованных. И действительно, нынче в двубортном уже не воюют.

Даже депутаты на закрытой от шпионов и журналистов сессии не смогли выяснить, куда ушла форма со складов. «Это наш с тобою секрет, наш с тобою секрет». Видимо, понимая, что уже не до расследований, премьер решил начать путь с самого начала.

«Необходимо активизировать работу по увеличению выпуска, в полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан. Подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, организовать бесперебойные поставки сырья, материалов, тканей", - поставил задачу Мишустин.

Эти решения, абсолютно правильные, упираются только в одно: мобилизовать можно только здорового. Тяжелобольного, прикованного к койке импортозависимости, мобилизовать нереально. А наша лёгкая промышленность тяжело и давно больна.

Ещё несколько лет назад (более свежих данных нет) объем импорта по многим продуктам превышает половину задействованных ресурсов. Это считается предельно критическим уровнем зависимости. Ключевая часть отрасли - производство отечественных тканей мизерно. Например, по шелковым тканям в районе 15-17 процентов. По шерстяным - чуть больше 30%. Чулочно-носочных изделий и в мирное время мы производили едва процентов 40, швейных изделий в районе 15%, а трикотажных вообще 5-6.

То есть, в среднем по тканям мы имеем 70-ти процентную зависимость от импорта! А по натуральным материалам: лен, шерсть, хлопок - так вообще 90-то процентную. Синтетика, правда, растет. Но о носкости синтетической формы в боевых условиях разговор особый: не надо петь интендантских песен, что она носится дольше и лучше, чем натуралка. Вранье! Просто тыловиков в окопах не бывает, на коленях они не ползают и поэтому делают вид, что не знают. Секрет прост: на передке современной синтетической формы хватает, бог дай, на месяц, а советской (если найдешь!) минимум на три.

Несколько лет назад в открытом доступе проскочила цифра, что мобилизационные потребности страны в продукции лёгкопрома закрывались отечественным производителем на 17-36 % (в зависимости от сектора этой отрасли)! Неплохая такая стратегическая зависимость от импорта.

Совершенно отдельный разговор о том, что мы и не в состоянии производить: выращивать и выкармливать натуральные материалы для производства натуральных тканей. Лён практически не выращивают. Хлопок, естественно, тоже. За техническую коноплю можно схлопотать далеко не технический срок. Поголовье овец вроде бы растет, но шерсти все меньше и она хуже качеством.

Говорят, что в РФ на всю огромную страну всего 458 крупных и средних трикотажных предприятия. Все они сейчас зашиваются над военными заказами. Громадный кусок заказов достался и братьям-белорусам. Мобилизация, как и зима, пришла неожиданно. И выяснилось, что если завтра война, если завтра в поход, то воевать нам будет просто не в чем. Если только в гражданском, да ещё и двубортном...