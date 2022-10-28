Эликсир «от всего сразу»: маркетплейсы заполнены крайне сомнительными препаратами

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28 октября 2022, 16:15 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

Фото: pixabay.com

С весны 2020 года россияне стали массово пользоваться маркетплейсами. Недавно Центр развития перспективных технологий отчитался, что соотечественники купили на 581 интернет-площадке 200 миллионов упаковок различных предметов. Но если посмотреть внимательнее на нынешний лекарственный ассортимент маркетплейсов, то можно удивиться масштабу лекарств крайне сомнительного происхождения.

В последнее время популярные маркетплейсы стали едва ли не основным местом сбыта спорной фармацевтической продукции. Аналитики решили провести специальную проверку. На одной из популярных площадок, где продаётся «всё, что душе угодно», они вбили в поисковик всего одно слово – «жаропонижающее». Поисковик выдал огромное количество разных снадобий, которые скорее походят на колдовские зелья. Можно найти как российскую, так и китайскую и даже тайскую продукцию. Продаются всякие «чудодейственные средства», которые якобы сразу помогают организму. Есть даже особый «эликсир от жара и яда», не говоря уже о всяких антиковидных препаратах.

Только вот на официальных ресурсах никакой информации об этом «чудо-оружии» против вирусов не существует. Они не зарегистрированы в нашей стране, ни как лекарственное средство, ни даже как добавка. Нередко в описании указывается на наличие побочных эффектов при принятии этих «лекарств». По словам экспертов, принимать сомнительные препараты без назначения и рекомендации врача – крайне опасно. Даже если речь идёт о просто рядовых травках, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистом. Да и отсутствие регистрации товара наводит мысли не только о его неэффективности, но и о вопросах безопасности.

По словам экспертов в фармацевтике, даже несмотря на все усилия регулятора по контролю качества товаров, введение маркировки на лекарства и проекты по отслеживанию групп аптечного ассортимента, к потребителю всё равно могут просочиться товары сомнительного происхождения. Обычно такие средства не только не улучшают состояние здоровья, а наоборот, приводят к фатальным последствиям. Потому реагировать на нечто подобное стоит соответствующим образом – просто игнорировать. А тех, кто занимается подобным «бизнесом», необходимо привлекать к ответственности.