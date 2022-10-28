Русская немка Алёна Дирксен подверглась травле в ФРГ из-за поддержки России

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28 октября 2022, 14:57 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kp.ru

Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Globallookpress

В СМИ отмечают, что на русскую немку, живущую в Дрездене, обрушилась сильнейшая травля из-за её политической позиции. Речь идёт об Алёне Дирксен, владелице русского ресторана «Родина». С весны 2022 года, когда в Европу стали прибывать беженцы из Украины, в адрес Алёны стали поступать угрозы. Затем обвалился рейтинг её заведения до одной звезды. Плюс ко всему, случилась хакерская атака. Девушка не скрывает свей поддержки РФ и национальности. Из-за этого с ней расторгли договоры некоторые поставщики.

10 октября произошёл неприятный инцидент. Некто разместил от имени Алёны в социальных сетях «видео-обращение с призывом разбомбить Дрезден». После этого на Дирксен составили заявление в полицию. Но по утверждениям самой владелицы ресторана, её соцсети были взломаны киберхулиганами, а видео представляет собой фейк. Сейчас видеоматериал отправлен на экспертизу. Девушка надеется, что в этом деле удастся добиться справедливости. «Ресторан у меня уже семь лет», - отмечает она, «Попытаюсь не допустить, чтобы сломали меня и мой бизнес».