Певица Вера Брежнева вынуждена отказаться от масштабных выступлений после критики России

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28 октября 2022, 14:58 Источник: ТЕЛЕ

Вера Брежнева, Ekaterina Rozhdestvenskaya/ globallookpress.com

Численность зрителей и размеры залов, где теперь выступает певица Вера Брежнева, значительно уменьшились. Это произошло после критики российского правительства с ее стороны. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.



Отмечается, что в России бывшая участница группы «ВИА Гра» собирала многотысячные стадионы. Однако на сегодняшний день она вынуждена выступать даже в самых маленьких залах. Так, следующий ее концерт пройдет в Латвии в небольшом помещении.



В подобных условиях она оказалась после активной критики России и переезда на Запад. Брежнева также отказалась от исполнения композиций на русском языке и сменила псевдоним.