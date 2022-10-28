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Аргументы Недели Общество 13+

Певица Вера Брежнева вынуждена отказаться от масштабных выступлений после критики России

, 14:58 Источник: ТЕЛЕ

Певица Вера Брежнева вынуждена отказаться от масштабных выступлений после критики России
Вера Брежнева, Ekaterina Rozhdestvenskaya/ globallookpress.com

Численность зрителей и размеры залов, где теперь выступает певица Вера Брежнева, значительно уменьшились. Это произошло после критики российского правительства с ее стороны. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Отмечается, что в России бывшая участница группы «ВИА Гра» собирала многотысячные стадионы. Однако на сегодняшний день она вынуждена выступать даже в самых маленьких залах. Так, следующий ее концерт пройдет в Латвии в небольшом помещении.

В подобных условиях она оказалась после активной критики России и переезда на Запад. Брежнева также отказалась от исполнения композиций на русском языке и сменила псевдоним.

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