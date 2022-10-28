Экономисты МГУ предложили реорганизовать систему частной собственности в России

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28 октября 2022, 14:15 Ксения Калуга

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Экономисты МГУ предложили сформировать новую экономическую модель в России. По их мнению, в условиях санкций важно реорганизовать действующую систему частной собственности.

По мнению специалистов, за 30 лет существования рыночной экономики Россия значительно отстала от мирового показателя. Причиной этого стала приватизация в 1990-х годах на «льготных условиях», в результате чего прибыль стала уходить за рубеж, а собственники перестали интересоваться в развитии отечественной экономики. В итоге у государства не остаётся ресурсов для прорывного развития.

Чтобы разрешить ситуацию, учёные предлагают сформировать новую экономическую модель. В её основе должна лежать воспроизводственная экономическая политика, которая согласует фискальную и монетарную политику. К ее функциям должны быть отнесены аналитика воспроизводственных и функциональных связей в экономике, стратегическое планирование, пишет РБК.

Также предлагается реорганизация существующего института частной собственности. Озвучены 2 варианта пути: национализация ресурсов и потоков доходов рентного и монопольного происхождения или реприватизация.