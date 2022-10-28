«Мы живем в Российской Федерации»: в Запорожской области проигнорируют переход на зимнее «киевское» время

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28 октября 2022, 13:00

Фото: unsplash.com

Власти Запорожской области напомнили местным жителям, что регион в 2022 году не станет переводить стрелки часов, как это происходит на Украине.

Администрация города Васильевка сообщила, что «летнее время остается навсегда»: «Россия не переводит часы!».

«Киевский режим пытается убедить вас, что Энергодар и Запорожская область переходят на зимнее время. Это кривотолки, которые я прошу игнорировать», - заявил глава администрации города Энергодара Александр Волга. «Мы живем в Российской Федерации, и наш город живет по московскому времени», - подчеркнул он.

Тем временем Украина в 2022 году перейдет на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября. Россияне не переводят стрелки на час назад с 2014 года.

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России прошел с 23 по 27 сентября. По его результатам регион вышел из состава Украины и стал частью РФ.