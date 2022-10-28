Жители Севастополя вспомнят катастрофу «Новороссийска», тайна которой до сих пор не разгадана

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28 октября 2022, 12:49 Ксения Калуга

29 октября 1955 года произошла трагедия в Севастополе. В носовой части линкора «Новороссийск» произошел взрыв. Погибли 829 человек. Сегодня в городе на мемориальном братском кладбище у скульптуры Скорбящего матроса пройдут памятные мероприятия.



Напомним, что в результате взрыва образовалась пробоина площадью более 150 квадратных метров. Забортная вода мгновенно затопила нижние помещения. В ходе проведения спасательных работ «Новороссийск» перевернулся и затонул, похоронив вместе с собой несколько сот человек.



Причина взрыва до сих пор неизвестна. Есть несколько версий: теракт, детонация боекомплекта и донная мира времен войны.