Кандидатов и докторов наук предлагают освободить от участия в СВО

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2022, 12:24 Ксения Калуга

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию предложил освободить от частичной мобилизации учёных и преподавателей, имеющих учёные степени. Законопроект уже направлен в правительство.

Уточняется, что человек должен работать в государственном вузе или НИИ, чтобы получить бронь. Парламентарии отмечают, что все ведомства, регулирующие сферу науки и образования, заинтересованы в том, чтобы учёные продолжили заниматься научной деятельностью.

Эксперты заявляют, что многие исследователи сегодня занимаются различными разработками в частных компаниях. Если такие люди попадут под мобилизацию, страна может потерять интеллектуальный потенциал, в результате чего государство получит невосполнимые пробелы.