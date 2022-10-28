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Аргументы Недели Общество 13+

Кандидатов и докторов наук предлагают освободить от участия в СВО

, 12:24

Кандидатов и докторов наук предлагают освободить от участия в СВО
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Комитет Госдумы по науке и высшему образованию предложил освободить от частичной мобилизации учёных и преподавателей, имеющих учёные степени. Законопроект уже направлен в правительство.

Уточняется, что человек должен работать в государственном вузе или НИИ, чтобы получить бронь. Парламентарии отмечают, что все ведомства, регулирующие сферу науки и образования, заинтересованы в том, чтобы учёные продолжили заниматься научной деятельностью.

Эксперты заявляют, что многие исследователи сегодня занимаются различными разработками в частных компаниях. Если такие люди попадут под мобилизацию, страна может потерять интеллектуальный потенциал, в результате чего государство получит невосполнимые пробелы.

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