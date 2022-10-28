Отключение России от связи стандарта 3G переносится

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28 октября 2022, 12:14 Ксения Калуга

Отключение России от связи стандарта 3G откладывается на пару лет. По словам операторов, работа 3G продолжится в крупных городах до 2025 года, а в некоторых регионах – до 2027 года.

Ранее эксперты утверждали, что операторы сотовой связи к 2025 году планировали завершить перевод большинства частот на 4G. Однако из-за проблем с поставками и медленной смены пользователей устаревших мобильных гаджетов на современные решение пришлось отложить.

Специалисты полагают, что в 2023 году должны уже быть поставки отечественного оборудования. При этом отмечается, что качество связи не ухудшится, но и повысить его не удастся, сообщает «Коммерсант».

Многие европейские страны уже отказались от 3G. Ещё в 2021 году в Чехии и Германии связь полностью отключили. В этом году такой опыт повторили США и Италия.