Работающие пенсионеры пока не получат надбавок

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28 октября 2022, 09:53

Депутаты российского парламента приняли в первом чтении проект бюджета Социального фонда. Однако он не решит основные проблемы пенсионной системы. Работающие пенсионеры не смогут получать надбавок к пенсиям по тысяче рублей в год. В целом все права граждан на пенсии уменьшаются.



Эксперты считают, что в новые формулы назначения пенсий заложено множество ограничений. Россиянам стало сложнее зарабатывать баллы. Депутаты не исключают в дальнейшем проведения валоризации пенсий. В проект бюджета заложены средства для индексации только неработающим пенсионерам.



Часть депутатов полагает, что многие уплаченные взносы могут быть обесценены. В формулу расчёта будущей пенсии заложены цифры, которые отстают от зарплаты. Чтобы исключить маленькие пенсии в дальнейшем, потребуется валоризация, наподобие той, что проводилась в 2010 году. Для этого из бюджета потребуется выделить порядка 700 миллиардов рублей. Размер будущей пенсии зависит от зарплаты и взносов, которые поступают в фонд. В настоящий момент возможности для начисления баллов, необходимых для получения достойной пенсии, сокращаются. Особо негативная может коснуться людей, у которых доходы в последние годы не поднимались.