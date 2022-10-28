Владельца парка «Тайган» Олега Зубкова выпустили из СИЗО, его дело отправлено на новое рассмотрение

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28 октября 2022, 09:29

27.10.22 Верховный суд Крыма в результате многочасового марафона выпустил из СИЗО владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова.

Напомним – 28.07.22 суд города Белогорска (Крым), приговорил владельцы парка львов «Тайган» к тюремному заключению в колонии общего режима на 2 года и 4 месяца, признав его, как директора предприятия, виновным в необеспечении безопасности при оказании платной услуги – тигр смог откусить мизинец ребенку.

Уже в СИЗО Олег Зубков написал апелляционную жалобу, а также заявил, что с приговорившим его судьей они были дружны, что судья имел долг перед Зубковым в 30 000 долларов, и был наркоманом. Заявление об употреблении судьей психотропных препаратов со слов Зубкова сделала депутат Госдумы Анжелика Глазкова (жена Николая Платошкина) в эфире журналиста Андрея Караулова. Глазкова взяла Зубкова под опеку и посетила в СИЗО.

27.10.22 Верховный суд Крыма начал рассмотрение апелляционной жалобы в 09:00 и в 19:00 вынес решение – отправить дело на новое рассмотрение, Зубкову изменить меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде.