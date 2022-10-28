Памятник латгальскому Алеше: землю спасая, мир защищая, шел вперед солдат

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28 октября 2022, 09:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Стоит над горою в Резекне солдат Алеша, которого вандалы хотят снести. Не получается пока у них, потому как латвийцы доброй воли молятся за своего латгальского Алешу каждый вечер...

Сегодня, 28 октября, новость пролетела по латвийским соцсетям. Из Комитета по правам человека ООН сообщили о регистрации ОБРАЩЕНИЯ В КПЧ от активистов из Латвии, которые просят защитить от варваров их культурно-историческое наследие - Памятник Освободителям Резекне. Если кто не в курсе - это про Алешу, его в Резекне все так и зовут.

И вот пришел в Латвию ответ из ООН. ДО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА ПО СУЩЕСТВУ КПЧ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ ЛАТВИИ СОХРАНИТЬ ПАМЯТНИК В РЕЗЕКНЕ. НАСТОЯТЕЛЬНО.

Латвийский публицист Алла Березовская:

«Докладываю жителям Резекне!

29 сентября сего года группой товарищей была подана петиция в Комитет по Правам Человека ООН об отмене решения властей Латвии о сносе Памятника Освободителям Резекне (Алеша).

В группу товарищей вошли

1. Татьяна Жданок, родившаяся в Резекне.

2. Алексей Васильев, резекненец, ныне вице-мэр г. Даугавпилс.

3. Валерий Петров, резекненец.

4. Вадим Гилис, резекненец.

Сегодня, 27.10.2022, нами был получен ответ Комитета по Правам Человека ООН, в котором нам сообщили о том, что Комитет настоятельно рекомендует властям Латвийской Республики остановить процедуру сноса нашего памятника до выяснения всех обстоятельств дела.

Надо сказать, что подобные рекомендации Комитета в юридической практике ООН являются по сути обязательными к исполнению властями стран-членов ООН.

Копия этого письма будет передана мною в Думу города Резекне. Насколько я знаю, ни большинство депутатов Думы, ни наш мэр Александр Барташевич вовсе не горят желанием сносить памятник Алеше.

Надеюсь, что решение Комитета по Правам Человека ООН поможет нашей Думе отстоять право жителей города на историческую память».

Алеша, ты уж держись! Не подпускай к себе ворога! Помнишь, Алеша – «Шел солдат-слуга Отчизны, шел солдат во имя жизни, землю спасая, мир защищая, шел вперед солдат!»

Держись, дорогой! А мы отмолим...

Господи, помоги солдату! Святые Зосима и Совватий Соловецкие, защитите латгальского Алешу от ворога. Спаси и Сохрани.